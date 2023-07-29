Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он напомнил события в Крыму и подчеркнул, какими должны быть действия непосредственно западных партнеров.
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Роль вагнеровцев
Подобные дестабилизационные процессы могут свидетельствовать о намерении Владимира Путина открыть второй фронт. Сможет ли он это сделать – полностью зависит от решительных действий западных партнеров, считает Кузан. Сейчас позиция непосредственно США заключается в невмешательстве в любые провокации.
"Нет решительного ответа на агрессивные действия по отношению к их беспилотникам в Сирии, над Черным морем перед этим. Мы видели как российские ракеты залетают на территорию Польши, жертвы есть – это можно было бы считать актом агрессии в отношении государства-члена НАТО", – подчеркнул военный эксперт.
Вагнеровцы отправились в Польшу: смотреть видео
Впрочем, эти факты не признали. Поэтому россияне могут попытаться повторить свой крымский сценарий – ничего нового пока не происходит.
Россияне будут поступать так, как они действовали в Крыму. Как сказал Путин: "будут идти мирные жители, а за ними и мы". Поэтому будут переодевать вагнеровцев. Если раньше они пытались дестабилизировать Польшу с помощью иракских нелегалов, то теперь вооруженные вагнеровцы-"нелегалы" будут пытаться продавливать систему обороны Польши и Литвы,
– предположил Сергей Кузан.
Оценка сил
Силы для дестабилизационных действий есть. Поэтому крайне важна оперативная и четкая реакция непосредственно Польши и Литвы, а также самого НАТО.
"Чем более решительным будет ответ, тем быстрее диктаторы Путин и Лукашенко поймут, что в этой авантюре перспектив для них нет. Но это вопрос к западным союзникам. Все, что может украинская сторона, мы делаем – уничтожаем врага здесь и готовы подставить плечо тем, кто нам помогает", – добавил военный эксперт.
Движение вагнеровцев в Беларуси: что известно
- По данным Моравецкого, более 100 наемников ЧВК "Вагнера" двигаются в сторону Сувальского коридора. Он объединяет не только территорию Литвы (стран Балтии) с Польшей и другими странами НАТО, но и отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.
- Польский премьер назвал это шагом к "дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши", ведь два года страна сталкивается с нелегальными мигрантами от Лукашенко и Путина, пытающихся пересечь границу.
- Вагнеровцы могут быть замаскированы под белорусских пограничников или сами будут пытаться проникнуть на территорию Польши в роли иммигрантов.
- Напомним, 27 июля мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала о прибытие уже 12 колонны вагнеровцев в Беларусь, в которой было как минимум 50 единиц техники.