Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова – глава благотворительного фонда "Русь сидящая". По ее мнению, обострение на границе Беларуси и Польши вполне логично с точки зрения идеологии Путина.
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Почему в России заговорили о Польше
Пока "Вагнеру" не давали тяжелую технику, угрозы, исходившие от его пребывания в Беларуси, были минимальными. Но потом весь Кремль стал говорить о Польше. И в этом контексте перекидывание тяжелой техники в Беларусь может существенно изменить ситуацию.
Пропутинские идеологи, любящие рассказывать о ядерных ударах по западным странам, считают, что 5 статья устава НАТО не работает. Вероятно, Путин думает схожим образом. Какой бы нелепой ни была эта идея, но именно она позволяет Кремлю готовиться к нападению на Польшу.
"Путин не считает, что сможет выиграть войну благодаря этому. Но он воспринимает нападение на Польшу как шанс интернационализировать свой конфликт с Западом", – предположила Романова.
Российский диктатор предполагает, что в таком случае внимание мирового сообщества будет сосредоточено именно на стране-члене НАТО, а поддержка Украины станет второстепенным делом для Запада.
Пригожину же неважно, где воевать. Что важнее для него, так это финансирование его группировки. "Вагнер" полгода воевал близ Бахмута, а теперь там даже забыли об этой точке на карте.
Когда будет отдан приказ атаковать Польшу, Пригожин сделает это, даже если шансов на успех у этой операции не будет.
Ольга Романова о ППК "Вагнера" в Беларуси: смотрите видео
ПВК Вагнера: последние новости
- В Беларусь прибыл уже 11 конвой с русскими наемниками. Обозреватели предполагают, что скоро вагнеровцам передадут также бронетехнику.
- По оценкам ДСПУ, в Беларусь уже прибыло более 5 тысяч русских наемников. Такого количества личного состава может быть достаточно для формирования двух бригад.
- Тем временем британский парламент готовится признать "Вагнер" террористической организацией. Это может отразиться на активах группировки и их спонсорах.