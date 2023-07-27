Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Романова – глава благотворительного фонда "Русь сидящая". По ее мнению, обострение на границе Беларуси и Польши вполне логично с точки зрения идеологии Путина.

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Почему в России заговорили о Польше

Пока "Вагнеру" не давали тяжелую технику, угрозы, исходившие от его пребывания в Беларуси, были минимальными. Но потом весь Кремль стал говорить о Польше. И в этом контексте перекидывание тяжелой техники в Беларусь может существенно изменить ситуацию.

Пропутинские идеологи, любящие рассказывать о ядерных ударах по западным странам, считают, что 5 статья устава НАТО не работает. Вероятно, Путин думает схожим образом. Какой бы нелепой ни была эта идея, но именно она позволяет Кремлю готовиться к нападению на Польшу.

"Путин не считает, что сможет выиграть войну благодаря этому. Но он воспринимает нападение на Польшу как шанс интернационализировать свой конфликт с Западом", – предположила Романова.

Российский диктатор предполагает, что в таком случае внимание мирового сообщества будет сосредоточено именно на стране-члене НАТО, а поддержка Украины станет второстепенным делом для Запада.

Пригожину же неважно, где воевать. Что важнее для него, так это финансирование его группировки. "Вагнер" полгода воевал близ Бахмута, а теперь там даже забыли об этой точке на карте.

Когда будет отдан приказ атаковать Польшу, Пригожин сделает это, даже если шансов на успех у этой операции не будет.

Ольга Романова о ППК "Вагнера" в Беларуси: смотрите видео

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