Об этом 24 Каналу рассказала директор кампании PayBack4Ukraine и основатель благотворительного фонда "Мама Джейн" Джейн Алиева. По ее мнению, признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией существенно ударит по ней и поддерживающим ее людям.
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Как готовилось это решение
Путь к признанию ЧВК "Вагнер" террористической организацией в Британии был очень длинным, однако российско-украинская война существенно ускорила это решение.
Команда Алиевой с ноября сотрудничала с британским парламентом, помогая ему собирать свидетельства о преступлениях вагнеровцев. Кроме того, решение, которое должен принять британский парламент, можно будет применить ко всем террористическим организациям, спонсируемым Россией.
"Комитет иностранных дел сделал очень важный доклад, в котором отметил, что террористическая группировка "Вагнер" действует в 17 странах мира, а правительство Британии 10 лет игнорировало ее существование. После этого у британского парламента практически нет другого выбора, чем принять это постановление", – рассказала волонтер.
Что изменит признание "Вагнера" террористами
Если Великобритания признает "Вагнер" террористической организацией, это также даст мощный сигнал другим странам не сотрудничать с ними. В частности, это касается Африки, куда российских наемников часто зовут для поддержки авторитарных режимов.
Также благодаря этому решению российским наемникам станет труднее вести бизнес и рекламировать себя в соцсетях, в том числе в Youtube.
"Цель этого постановления – заблокировать работу не только членов "Вагнера", но и всех физических и юридических лиц, имеющих к ним отношение. Мы перекроем им дыхание, и все соучастники и спонсоры этого ЧВК ощутят на себе эти последствия", – пояснила Алиева.
Джейн Алиева о признании "Вагнера" террористической организацией: смотрите видео
Кто еще признал "Вагнер" террористической организацией
- Верховная рада Украины приняла постановление о признании ПИК "Вагнера" террористической организацией в феврале 2023 года. Также украинские законодатели призвали международное общество принять аналогичные решения
- В январе 2023 года Министерство финансов США признало "Вагнер" преступной организацией, наложив также санкции на связанных с ЧВК лиц.
- В мае 2023 года к государствам, признавшим вагнеровцев террористами, присоединилась Франция. Постановление французского парламента была принята единогласно.
- Также решение признать "Вагнер" террористами поддержали Эстония, Литва и ОБСЕ.