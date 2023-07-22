Великобритания сняла санкции с российского олигарха
Согласно последним данным, имя Олега Тинькова исчезло из санкционного списка 20 июля 2023 года. В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что они изучили все факторы по этому делу, в частности, действия Тинькова после введения санкций.
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Ранее Тиньков отмечал, что британские санкции против него – это ошибка, пишет Financial Times. Чтобы изменить это, российский олигарх обручился поддержкой британского миллиардера. Речь идет о Ричарде Бренсоне, который посещал Украину в 2022 году и является послом инициативы United24.
Также российский банкир заявил, что отмена санкционных ограничений против него якобы будет способствовать тому, что другие граждане государства-агрессора будут охотнее публично высказываться против полномасштабной войны России с Украиной.
Что известно о позиции Олега Тинькова:
- Российский олигарх публично осудил войну России против Украины;
- В прошлом году он отказался от российского гражданства, а сейчас живет в Лондоне;
- Свой бизнес в России Тиньков "продал", но по очень заниженной цене.