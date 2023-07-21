Российский "Лукойл" имеет контроль над портом Росенец вблизи города Бургас. Власти Болгарии не понимают, на каких основаниях россияне получили его в пользование.

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Порт у россиян заберут в ближайшее время

Прекращение договора с "Лукойлом" инициирует депутатский блок "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария". Бывший премьер-министр страны Кирилл Петков сообщил, что сомнения в контроле этого порта россиянами.

Министерство транспорта заявило, что может управлять портом. Следовательно, будут доходы, которые пойдут в казну,

– сказал он.

Ранее концессию порта на 24 года продлило временное правительство, не указав никаких на это причин. Вероятно, речь идет об элементарных договоренностях с оккупантами.

Болгары считают, что контроль порта – ключевой вопрос, поэтому собираются решить его уже в ближайшее время. Кроме того, этот шаг будет отвечать санкциям ЕС против России.

Интересно, что временное правительство, пошедшее на уступки россиянам, назначило Румен Радев – то самое, что заявляло, будто именно Украина заинтересована в продолжении войны.