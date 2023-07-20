Крупнейшие налогоплательщики

Каждый бизнес, работающий в России – платит налоги, которые в свою очередь наполняют бюджет агрессора, а значит финансирует войну в Украине. Согласно 1 пункту 284 статьи Налогового кодекса России, бизнес платит 20% налога, из которых 3% зачисляются напрямую в федеральный бюджет, остальные – в бюджет субъекта.

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Следует напомнить и то, что при составлении бюджета на текущий 2023 год Россия заложила расходы на оборонную сферу около 40%. В общей сложности треть расходов бюджета идет на армию – это около 140 миллиардов долларов, или 9,4 триллиона рублей.

Таким образом, каждая компания, которая медлит с выходом или продолжает активно развивать бизнес на российском рынке – напрямую спонсирует убийства украинцев. Среди крупнейших налогоплательщиков все еще остается табачная компания Philip Morris и банк Raiffeisen.

Важно! Многие компании обещали покинуть российский рынок, однако после почти полутора лет войны так и не сделали это. К 500 дней войны в Украине Йельский университет со ссылкой на корпоративные документы и информацию в СМИ сообщил, что среди нарушивших обещание такие известные компании, как Heineken, Unilever, Philip Morris International, Oreo Mondelez. "Эти компании нарушают свои обещания. Они функционируют как спекулянты времен войны", – заметил профессор Йельского университета Джефф Зонненфельд в разговоре с CNN.

Philip Morris

Следует подчеркнуть, что табачные компании в целом являются одними из крупнейших налогоплательщиков, ведь кроме налога на прибыль дополнительно уплачивают стоимость акциза. Крупнейшим гигантом в этой сфере является швейцарско-американская многонациональная компания по производству сигарет и табака Philip Morris International Inc. (PMI).

В 2022 году в штаб-квартире компании сообщали, что прилагают все усилия, чтобы покинуть российский рынок, однако впоследствии отметили, что все же остаются.

В феврале этого года генеральный директор PMI Яцек Ольчак в интервью Financial Times рассказал, что выход с рынка значительно усложнен внутренним регулированием России. По его словам, по состоянию на конец 2022 года компания в переговорах с потенциальными покупателями фактически находится в тупике.

Также на фоне заявлений о выходе компании из России PMI отменили:

запуск всех продуктов там, запланированных на 2022 год; планы производства более 20 миллиардов стиков TEREA (для IQOS ILUMA) в России и связанные с этим текущие инвестиции в размере 150 миллионов долларов, отметил The Wall Street Journal.

Но, несмотря на это, следует понимать, что Philip Morris – это крупнейшая транснациональная корпорация, оставшаяся в России:

активы компании – 2,5 миллиарда долларов;

– 2,5 миллиарда долларов; количество заводов – 3 штуки;

– 3 штуки; выручка в России – 7 888 миллионов долларов по данным KSE Institute;

– 7 888 миллионов долларов по данным KSE Institute; количество персонала по состоянию на 2021 год в России составляла почти 3,41 тысячи человек, которые дополнительно платят налог с зарплаты.

Примечательно! Согласно данным ВОЗ, в России курит четверть населения – около 30 миллионов человек. Поэтому продукция Philip Morris среди россиян пользуется популярностью, соответственно дела у компании идут довольно неплохо и проблем с доходами нет.

Raiffeisen Bank

Еще одной компанией, которая не может определиться выходить ей с рынка России или нет, является австрийский Raiffeisen Bank International. Толчком к заявлениям о выходе стало давление со стороны европейских регуляторов, однако банк даже не представил свой план выхода с рынка агрессора.

Согласно заявлениям нескольких анонимных австрийских чиновников, официальная Вена и Raiffeisen Bank International не слишком хотят покидать российский рынок в надежде, что полномасштабная война России против Украины скоро закончится, передает Reuters.

Они также добавили, что Австрия делает все, чтобы оградить этот банк от давления Европы и США. Мол, их банк несправедливо выделяется в контексте современных реалий. Кроме того, официальные лица подчеркнули, что Вена не хочет окончательно разрывать продолжавшиеся десятилетиями отношения с Москвой.

На этом фоне стоит напомнить, что банк официально поддержал войну в Украине, когда российская дочка Raiffeisen предложила мобилизованным в псевдореспубликах "ДНР" и "ЛНР" кредитные каникулы. Также филиал Raiffeisen – самый большой в списке Кремля: у него было 4,2 миллиона клиентов и 9,40 тысячи сотрудников в России накануне полномасштабного вторжения.

За год полномасштабной войны в Украине Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%, согласно финотчетности банка За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро и стала самой большой среди филиалов Юго-Восточной части Европы.

За последний финансовый год Raiffeisen уплатил 94,8 миллиона евро только в виде налога на прибыль. На самом же деле общая сумма уплаченных налогов – выше.

Обратите внимание! Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 23 марта 2023 сообщило, что отнесло Raiffeisen Bank International к перечню международных спонсоров войны. В официальном сообщении ведомство отметило, что банк "подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией", а также уплатил в бюджет России 559 миллионов евро. "Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", – констатировали в НАПК.

Материал создан с участием CFI, Французского агентства по развитию СМИ, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.