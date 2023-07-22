Велика Британія зняла санкції з російського олігарха

Згідно з останніми даними, ім'я Олега Тінькова зникло із санкційного списку 20 липня 2023 року. У Міністерстві закордонних справ Великої Британії повідомили, що вони вивчили усі фактори у цій справі, зокрема дії Тінькова після введення санкцій

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Раніше Тіньков наголошував, що британські санкції проти нього – це помилка, пише Financial Times. Аби змінити це російський олігарх заручився підтримкою британського мільярдера. Йдеться про Річарда Бренсона, який відвідував Україну у 2022 році та є послом ініціативи United24.

Також російський банкір заявив, що скасування санкційних обмежень проти нього нібито сприятиме тому, що інші громадяни держави-агресорки будуть більш охоче публічно висловлюватися проти повномасштабної війни Росії з Україною.

Важливо! Сотні іноземних компаній досі продовжують працювати на російському ринку. Відповідно ці бізнеси сплачують податки до бюджету агресора. Про компанії, які поповнили російську казну на найбільші суми, – читайте за посиланням.

Що відомо про позицію Олега Тінькова: