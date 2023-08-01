Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі.

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Вагнерівці тренують білоруських військових, витісняючи російських інструкторів

Міністерство оборони Білорусі оголосило 30 липня, що особовий склад "Вагнера" провів тренування на рівні роти з невизначеними підрозділами кількох білоруських механізованих бригад. Навчання включало тактичний маневр для пішої піхоти та зосереджено на маскуванні сил від ворожих БПЛА та координації між ротами, взводами та відділеннями.

Повідомлялося, що під час навчання білоруська піхота проводила загальновійськовий штурм за підтримки танків і артилерії. Нова роль ПВК "Вагнера" у навчанні на рівні білоруських компаній є помітною. Білоруські військові зазвичай проводять такі навчання з російськими інструкторами та покладаються на російських планувальників для будь-яких багатобригадних навчань, у яких ISW ще не бачила участі "Вагнера".

ISW раніше спостерігала за навчанням особового складу "Вагнера" з білоруською повітряно-десантною бригадою, яка зазвичай тренується з російською 76-ї повітряно-десантної дивізії та прогнозували, що ПВК "Вагнера" може спробувати витіснити успадковані російсько-білоруські зв’язки,

– зазначили експерти.

ПВК "Вагнера" припинила вербувати нових найманців

Нещодавно стало відомо, що російська ПВК "Вагнера", керівником якої був сумнозвісний Євгєній Пригожин, продовжує згортати свою діяльність у Росії. Так, компанія припинила вербувати до себе нових найманців.

У самій ПВК "Вагнера" заявили, що буцімто через "велику кількість кадрового резерву" компанія не буде наймати нових людей до себе. Ба більше, робота їхніх регіональних центрів по набору рекрутів вони призупинили на "невизначений термін".