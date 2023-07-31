Про них 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив на основній меті Путіна у прагненні дестабілізувати ситуацію.

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Дві групи вагнерівців

Одна з можливих груп може відправитися на заміну тих, хто приїздитиме з Африки. Цей регіон – непоганий гаманець для збагачення наближених до Путіна людей, а, можливо, і самого диктатора.

"Плюс це елемент впливу на африканську політику. В деяких регіонах Росія вже намагається поширювати свій вплив і чинить провокації. Таким чином демонструє свою "могутність" і начебто потенціал впливу на міжнародні події. Нехай поки вони обмежені африканським континентом", – сказав Мусієнко.

Інша група може бути використана для провокацій у Польщі. Спрямовані вони будуть на перевірку реакції безпосередньо НАТО та країн Балтії.

"Є варіанти, які вони планують для вагнерівців. Перший – під виглядом мігрантів проникати до Польщі і залишатися там "сплячими" агентами, допоки когось не відловлять. Або готуватимуться до диверсій", – припустив військовий експерт.

Інше завдання – заходити на територію Польщі, вчиняти там провокації, вступати в сутички з правоохоронцями і повертатися назад бо Білорусі. Таким чином перевірятимуть готовність НАТО до дій.

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Тактика Путіна

За усіма цими можливими сценаріями стоїть більш глобальна мета безпосередньо Владіміра Путіна – він хоче вийти на діалог зі США. Саме це продемонстрував російський диктатор під час саміту "Росія – Африка", вважає Мусієнко. Мовляв, Захід не хоче вести з ним переговори, які були б дуже бажаними.

Він хоче розбалансувати ситуацію, щоб з ним вийшли на переговори під загрозою, що єдність НАТО може похитнутися. Не думаю, що ці плани можуть бути вдалими. Але це те, що Росія хоче спробувати. Польща відіб'є атаки, але тут цікава реакція Брюсселю,

– додав він.

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