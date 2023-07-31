Про це повідомляють російські ЗМІ. Вагнерівці зазначили, що це станеться на "невизначений термін", передає 24 Канал.
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Нових вагнерівців більше не буде
У самій ПВК "Вагнера" заявили, що буцімто через "велику кількість кадрового резерву" компанія не буде наймати нових людей до себе. Ба більше, робота їхніх регіональних центрів по набору рекрутів вони призупинили на "невизначений термін".
У ПВК "Вагнера" зараз відсутня гостра потреба у наборі нових рекрутів,
– сказали в компанії.
Водночас журналісти російської служби BBC зазначили, що наприкінці червня 2023 року приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту Пригожина ПВК "Вагнера" продовжувала вербувати найманців по всій країні.
Тоді кореспонденти обдзвонили з російського телефонного номера понад десяток вербувальних пунктів. У всіх відділеннях ПВК «Вагнер», куди їм вдалося додзвонитися, журналістам підтвердили, що група не розпущена, і набір найманців ведеться у звичайному режимі.
Що відбувається з вагнерівцями у Білорусі
- У Білорусь 25 липня прибула 11 колона найманців ПВК "Вагнера". Туди вони з собою привезли російські бронетранспортери типу "Щука".
- Також журналісти з'ясували скільки саме техніки вагнерівців розмістили у білоруському таборі. Наразі відомо про 750 одиниць техніки у селі Цель Осиповецького району Білорусі.
- У британській розвідці відмітили, що у вагнерівців наразі небагато важкої техніки. Адже більшість з наявних у них машин – це вантажівки, мікроавтобуси й лише мізерна кількість бронетранспортерів.
- Водночас білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що поява ПВК "Вагнера" може забрати у режиму Лукашенка монополію на насильство в Білорусі. Він наголосив, що критика до вагнерівців в білоруському суспільстві є досить високою.