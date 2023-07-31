Про це повідомляють російські ЗМІ. Вагнерівці зазначили, що це станеться на "невизначений термін", передає 24 Канал.

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Нових вагнерівців більше не буде

У самій ПВК "Вагнера" заявили, що буцімто через "велику кількість кадрового резерву" компанія не буде наймати нових людей до себе. Ба більше, робота їхніх регіональних центрів по набору рекрутів вони призупинили на "невизначений термін".

У ПВК "Вагнера" зараз відсутня гостра потреба у наборі нових рекрутів,

– сказали в компанії.

Водночас журналісти російської служби BBC зазначили, що наприкінці червня 2023 року приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту Пригожина ПВК "Вагнера" продовжувала вербувати найманців по всій країні.

Тоді кореспонденти обдзвонили з російського телефонного номера понад десяток вербувальних пунктів. У всіх відділеннях ПВК «Вагнер», куди їм вдалося додзвонитися, журналістам підтвердили, що група не розпущена, і набір найманців ведеться у звичайному режимі.

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