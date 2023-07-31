Об этом сообщают российские СМИ. Вагнеровцы отметили, что это произойдет на "неопределенный срок", передает 24 Канал.
К теме Население боится, – Латушко сказал, что "Вагнер" может устроить в Беларуси
Новых вагнеровцев больше не будет
В самой ЧВК "Вагнера" заявили, что якобы из-за "большого количества кадрового резерва" компания не будет нанимать новых людей к себе. Более того, работа их региональных центров по набору рекрутов они приостановили на "неопределенный срок".
В ЧВК "Вагнера" сейчас отсутствует острая потребность в наборе новых рекрутов,
– сказали в компании.
В то же время журналисты российской службы BBC отметили, что в конце июня 2023 года примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа Пригожина ЧВК "Вагнера" продолжала вербовать наемников по всей стране.
Тогда корреспонденты обзвонили с российского телефонного номера более десяти вербовочных пунктов. Во всех отделениях ЧВК "Вагнер", куда им удалось дозвониться, журналистам подтвердили, что группа не распущена, и набор наемников ведется в обычном режиме.
Что происходит с вагнеровцами в Беларуси
- В Беларусь 25 июля прибыла 11 колонна наемников ЧВК "Вагнера". Туда они с собой привезли русские бронетранспортеры типа "Щука".
- Также журналисты выяснили, сколько именно техники вагнеровцев разместили в белорусском лагере. Теперь известно о 750 единиц техники в селе Цель Осиповецкого района Беларуси.
- В британской разведке отметили, что у вагнеровцев сейчас немного тяжелой техники. Ведь большинство из имеющихся у них машин – это грузовики, микроавтобусы и только скудное количество бронетранспортеров.
- В то же время, белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что появление ЧВК "Вагнера" может забрать у режима Лукашенко монополию на насилие в Беларуси. Он подчеркнул, что критика к вагнеровцам в белорусском обществе достаточно высока.