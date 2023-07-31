Об этом сообщают российские СМИ. Вагнеровцы отметили, что это произойдет на "неопределенный срок", передает 24 Канал.

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Новых вагнеровцев больше не будет

В самой ЧВК "Вагнера" заявили, что якобы из-за "большого количества кадрового резерва" компания не будет нанимать новых людей к себе. Более того, работа их региональных центров по набору рекрутов они приостановили на "неопределенный срок".

В ЧВК "Вагнера" сейчас отсутствует острая потребность в наборе новых рекрутов,

– сказали в компании.

В то же время журналисты российской службы BBC отметили, что в конце июня 2023 года примерно через неделю после попытки вооруженного мятежа Пригожина ЧВК "Вагнера" продолжала вербовать наемников по всей стране.

Тогда корреспонденты обзвонили с российского телефонного номера более десяти вербовочных пунктов. Во всех отделениях ЧВК "Вагнер", куда им удалось дозвониться, журналистам подтвердили, что группа не распущена, и набор наемников ведется в обычном режиме.

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