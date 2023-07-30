Об этом сообщили британские разведчики. Известно, что несколько тысяч вагнеровцев, вероятно, разместились в военном лагере в Цели в центральной Беларуси.

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Вагнеровцы в Беларуси почти без тяжелой техники

По данным разведчиков, около 300 палаток и 200 транспортных средств обнаружено в Беларуси. Палатки и хранилище транспортных средств обнаружили на спутниковых снимках, сделанных 19 июля этого года.



Техника вагнеровцев в Беларуси / фото британских разведчиков

С середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, разместились в военном лагере в Целе в центральной Беларуси. Кадры показывают, что с середины июля этого года сотни транспортных средств прибыли на ранее почти пустое заведение.

Отдельные отчеты свидетельствуют о том, что большинство транспортных средств это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин.

Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой "Вагнера", используемой в Украине. Существует реальная вероятность того, что он был вынужден вернуть их русским военным. Способность "Вагнера" защищать тяжелую технику и средства, такие как воздушный транспорт, станет ключевым фактором ее будущей боевой эффективности.

– подчеркнули эксперты.

Что "Вагнер" может устроить в Беларуси

Недавно белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что появление "Вагнера" может забрать у режима Лукашенко монополию на насилие в Беларуси

Латушко считает, что критичность к "Вагнеру" в белорусском обществе достаточно высока. Иначе белорусской пропаганде не нужно было бы убеждать своих граждан в том, что присутствие российских наемников на их территории является подарком судьбы.