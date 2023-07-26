Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Лукашенко загалом наговорив безліч маячні на цій зустрічі.

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Лукашенко залежить від Путіна і шантажує його

Як наголосив Жирнов, в Путіна була проблема з вагнерівцями, але її вдалося вирішити за допомогою Лукашенка. І загалом у цій історії переможцями вийшли і Пригожин, і Лукашенко. А Путін – серйозно програв.

Тепер Лукашенко шантажує Путіна. Нагадує весь час, що зробив йому послугу. Мовляв, вагнерівці у мене – тому плати гроші. От які непокірні. Спершу на тебе йшли, тепер на Польщу хочуть. Якщо не даси гроші, то невідомо, що далі відбуватиметься,

– зауважив Жирнов.

Крім того, Лукашенко з Путіним намагаються шантажувати Захід такими загрозами. Однак це дещо смішно. Якраз на Заході є достатньо відповідного озброєння, щоб максимально швидко позбутися цих терористів.

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Крім того, самі вагнерівці можуть бути небезпечними для Лукашенка. Однак останній вже давно залучив власне КДБ, щоб контролювати цих терористів. Вони можуть зробити йому важливу послугу – поділитися досвідом з білоруською армією.

Зустріч Путіна з Лукашенком: коротко