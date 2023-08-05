Про це видання повідомило з посиланням на офіційного представника США, який розповів про це на умовах анонімності. Дата початку навчань поки що невідома.

Зверніть увагу Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчатися на F-16

Скільки пілотів навчатимуть союзники

Очевидно, що жодної інформації про українських пілотів, які першими розпочнуть навчання на американських винищувачах, не повідомляють. Окрім одного важливого нюансу – усі вони вільно володіють англійською мовою.

Видання також повідомляє, що в межах навчань ще 20 пілотів пройдуть спеціальні курси англійської мови у Великій Британії уже цього місяця. Загалом навчатимуть, ймовірно, 32 пілотів – стількох людей достатньо для двох ескадрилій.

Навчання проводитимуть 11 країн-членів НАТО, але більшість навчань відбуватиметься у Данії та Румунії. Адміністрація президента США Джо Байдена все ще очікує на офіційний план щодо навчань від європейських союзників, але офіційний представник Вашингтона зазначив, що Білий дім сподівається на те, що він надійде протягом кількох тижнів.

Навчання можуть початися уже в серпні

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що вже у серпні розпочнуться навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Глава держави наголосив, що зараз наша країна має на 100% працювати з партнерами, які мають ці літаки та можуть передати їх нам після навчань.

Ще раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба також розповідав, що підготовка українських пілотів на американських F-16 повинна стартувати у серпні. За його словами, паралельно з навчаннями відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.

За прогнозами, перші F-16 можуть з'явитися в нашому небі вже у першому кварталі 2024 року.