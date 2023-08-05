Об этом издание сообщило со ссылкой на официального представителя США, который рассказал об этом на условиях анонимности. Дата начала учений пока неизвестна.

Обратите внимание Зеленский рассказал, когда украинские пилоты начнут учиться на F-16

Сколько пилотов будут обучать союзники

Очевидно, что никакой информации об украинских пилотах, которые первыми приступят к обучению на американских истребителях, не сообщают. Кроме одного важного нюанса – все они свободно владеют английским.

Издание также сообщает, что в рамках учеб еще 20 пилотов пройдут специальные курсы английского языка в Великобритании уже в этом месяце. В общей сложности будут обучать, вероятно, 32 пилотов – столько человек достаточно для двух эскадрилий.

Учения будут проводить 11 стран-членов НАТО, но большинство учений будут проходить в Дании и Румынии. Администрация президента США Джо Байдена все еще ожидает официального плана по учениям от европейских союзников, но официальный представитель Вашингтона отметил, что Белый дом надеется на то, что он поступит в течение нескольких недель.

Учения могут начаться уже в августе

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что уже в августе начнутся учения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Глава государства подчеркнул, что сейчас наша страна должна на 100% работать с партнерами, у которых есть эти самолеты и могут передать их нам после учений.

Еще раньше глава МИД Дмитрий Кулеба также рассказывал, что подготовка украинских пилотов на американских F-16 должна стартовать в августе. По его словам, параллельно с учениями будет проходить подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов.

По прогнозам первые F-16 могут появиться в нашем небе уже в первом квартале 2024 года.