Окупанти били туди ракетами "Калібр", Х-101/Х-505, а також "Кинджалами" та дронами-камікадзе типу "Шахед". У Хмельницькій обласній військовій адміністрації пояснили, куди вдалось влучити ворогу, пише 24 Канал.

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Куди влучили росіяни в районі Старокостянтинова

У Офісі Президента, посилаючись на дані Хмельницької ОВА, повідомили, що вибухи було чутно в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.

Більшість ракет збили сили ППО, проте є пошкодження. Зокрема, у Старокостянтинівській громаді вибухова хвиля пошкодила:

декілька приватних житлових будинків;

комунальний заклад культури;

приміщення автовокзалу.

Спалахнула пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об'єкта,

– повідомили в ОП.

В ОВА уточнили, що пожежа була на площі 1400 квадратних метрів, вогонь ліквідували 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки.

У якому стані поранений працівник складу

Заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вранці 6 серпня розповів у ефірі телемарафону, що поранений працівник є водієм вантажного автомобіля, який був вночі на території складу.

Наразі його стан задовільний – уламки пошкодили кінцівки, м'які тканини та поранена грудна клітка. Йому надали медичну допомогу, працівник госпіталізований,

– уточнив Тюрін.

Варто зауважити, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав вранці в ефірі телемарафону, що під час вечірньої та нічної повітряних атак українська ППО відпрацювала успішно.

Зверніть увагу! Ввечері 5 серпня заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вибухова хвиля пошкодила в одній з громад області покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, а також вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

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