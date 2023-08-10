Враг попал в нефтебазу на Дубенщине. К счастью, обошлось без жертв.

Важно Очередная атака "Шахедами": в Киевской области работала ПВО, дроны двигались на Запад

Детали ночной атаки Ровенщины

Как рассказали в ОВА, ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет.

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Сейчас на месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Также задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Важно! Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

Последствия попадания дронов в Ровенской области: смотрите видео

Предыдущие атаки Ровенской области: что известно

6 августа российские оккупанты ударили по одному из населенных пунктов Ровенской области, в результате чего пострадали несколько частных домов. Позже власти региона рассказали больше об атаке.

Как отметил глава региона, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших в результате этой атаки. Однако из-за оккупантов было частично разрушено несколько объектов на территории частных землевладений.

Отдельно глава Ровенской ОВА поблагодарил украинскую ПВО и всех защитников неба.

Напомним, что 21 мая враг также атаковал ракетами Ровенскую область. Жертв нет, есть только пострадавшие. Большинство в хорошем состоянии.

Как оказалось, две вражеские ракеты попали в военную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть шесть пострадавших. Они в стабильном состоянии, им ничего не грозит.

Важно отметить, что Россия вечером 9 августа нанесла террористический удар по жилому кварталу Запорожья. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Известно, что погибли 2 человека, ранены – 7. Первоначально информация была о трех погибших. К счастью, одного человека удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции.

Игорь Клименко рассказал, что в хозяйственном здании вспыхнул пожар. Правоохранители провели поквартный обход жилых домов. К счастью, погибших или травмированных не обнаружили. Клименко подчеркнул, что пострадали люди, которые в момент удара были на улице.