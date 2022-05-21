Коваль рассказал о состоянии пострадавших от удара по Ровненщине
Около 10:30 в большинстве областей Украины, в том числе Ровненской, объявили о воздушной тревоге. Да, именно во время воздушной тревоги враг нанес по области ракетный удар. Жертв нет, есть только пострадавшие. Большинство в хорошем состоянии. Об этом заявил начальник Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.
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Посетил пострадавших от ракетных ударов в одном из медучреждений области. Большинство чувствуют себя хорошо. Настроение хорошее. Хотят как можно скорее вернуться домой,
– заявил он.
Также Коваль напомнил об утреннем ударе по Ровненской области. Две вражеские ракеты попали в военную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть шесть пострадавших. Они в стабильном состоянии, пока им ничего не угрожает.
Глава Ровненской ОВА посетил пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграма Виталия Коваля
Глава Ровненской ОВА в больнице посещает пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграма Виталия Коваля
Ракетный удар в Ровненской области: коротко
В субботу, 21 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровненской области. На место выехали соответствующие службы. Поскольку это военный объект деталей не сообщают. Единственное, что известно – обошлось без жертв, но ранения получили 6 человек. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии.
Ракетный удар по области нанесли во время воздушной тревоги, которая прозвучала около 10:30 в большинстве областей Украины. Отбой объявили уже в 12.04. По словам местных, слышали 2 мощных взрыва и почувствовали, как затряслись стекла на окнах.
Впрочем, около 15:00 Виталий Коваль попросил жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие в последующие 24 часа. Также призвал воздержаться от массовых мероприятий. Дело в том, что существует высокая угроза повторных атак российского врага.
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