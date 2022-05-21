Коваль рассказал о состоянии пострадавших от удара по Ровненщине

Около 10:30 в большинстве областей Украины, в том числе Ровненской, объявили о воздушной тревоге. Да, именно во время воздушной тревоги враг нанес по области ракетный удар. Жертв нет, есть только пострадавшие. Большинство в хорошем состоянии. Об этом заявил начальник Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Посетил пострадавших от ракетных ударов в одном из медучреждений области. Большинство чувствуют себя хорошо. Настроение хорошее. Хотят как можно скорее вернуться домой,
заявил он.

Также Коваль напомнил об утреннем ударе по Ровненской области. Две вражеские ракеты попали в военную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть шесть пострадавших. Они в стабильном состоянии, пока им ничего не угрожает.


Глава Ровненской ОВА посетил пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграма Виталия Коваля


Глава Ровненской ОВА в больнице посещает пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграма Виталия Коваля

Ракетный удар в Ровненской области: коротко

В субботу, 21 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровненской области. На место выехали соответствующие службы. Поскольку это военный объект деталей не сообщают. Единственное, что известно – обошлось без жертв, но ранения получили 6 человек. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии.

Ракетный удар по области нанесли во время воздушной тревоги, которая прозвучала около 10:30 в большинстве областей Украины. Отбой объявили уже в 12.04. По словам местных, слышали 2 мощных взрыва и почувствовали, как затряслись стекла на окнах.

Впрочем, около 15:00 Виталий Коваль попросил жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие в последующие 24 часа. Также призвал воздержаться от массовых мероприятий. Дело в том, что существует высокая угроза повторных атак российского врага.

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