Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль во время обращения по ракетному удару по военному объекту в регионе.
Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных оккупантов: основное за 87 день войны
Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту Ровенщины. К счастью, все живы, 6 человек пострадали. Однако жителей Ровенской области просят в течение следующих 24 часов воздержаться от массовых мер, поскольку есть угроза повторного обстрела.
Источник:телеграмм Виталия Коваля
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль во время обращения по ракетному удару по военному объекту в регионе.
Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных оккупантов: основное за 87 день войны