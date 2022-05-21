Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту Ровенщины. К счастью, все живы, 6 человек пострадали. Однако жителей Ровенской области просят в течение следующих 24 часов воздержаться от массовых мер, поскольку есть угроза повторного обстрела.