Коваль розповів про стан постраждалих від удару по Рівненщині
Близько 10:30 у більшості областей України, зокрема й у Рівненській, оголосили про повітряну тривогу. Так, саме під час повітряної тривоги ворог завдав по області ракетного удару. Жертв немає, є лише постраждалі. Більшість в доброму стані. Про це заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Головне Ракетний удар по Рівненщині та 28 850 знищених окупантів: основне за 87 день війни
Відвідав постраждалих від ракетних ударів в одному з медзакладів області. Більшість почуваються добре. Настрій хороший. Хочуть якнайшвидше повернутися додому,
– заявив він.
Також Коваль нагадав про ранковий удар по Рівненській області. Дві ворожі ракети влучили у військову інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв, втім, є шестеро постраждалих. Вони в стабільному стані, наразі їм нічого не загрожує.
Глава Рівненської ОВА відвідав постраждалих від ракетного удару / Фото з телеграму Віталія Коваля
Глава Рівненської ОВА в лікарні відвідує постраждалих від ракетного удару / Фото з телеграму Віталія Коваля
Ракетний удар на Рівненщині: коротко
У суботу, 21 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури у Рівненській області. На місце одразу виїхали відповідні служби. Оскільки це військовий об'єкт деталей не повідомляють. Єдине, що відомо – обійшлося без жертв, але поранення отримали 6 людей. Наразі вони перебувають у стабільному стані.
Ракетного удару по області завдали під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 10:30 у більшості областей України. Відбій оголосили вже об 12:04. За словами місцевих, чули 2 потужні вибухи й відчули, як затряслися шибки на вікнах.
Втім, близько 15:00 Віталій Коваль попросив мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття впродовж наступних 24 годин. Також закликав утриматися від масових заходів. Річ у тім, що існує висока загроза повторних атак російського ворога.
Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 87 день війни: дивіться відео