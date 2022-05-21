Коваль розповів про стан постраждалих від удару по Рівненщині

Близько 10:30 у більшості областей України, зокрема й у Рівненській, оголосили про повітряну тривогу. Так, саме під час повітряної тривоги ворог завдав по області ракетного удару. Жертв немає, є лише постраждалі. Більшість в доброму стані. Про це заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Відвідав постраждалих від ракетних ударів в одному з медзакладів області. Більшість почуваються добре. Настрій хороший. Хочуть якнайшвидше повернутися додому,

– заявив він.

Також Коваль нагадав про ранковий удар по Рівненській області. Дві ворожі ракети влучили у військову інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв, втім, є шестеро постраждалих. Вони в стабільному стані, наразі їм нічого не загрожує.



Глава Рівненської ОВА відвідав постраждалих від ракетного удару / Фото з телеграму Віталія Коваля



Глава Рівненської ОВА в лікарні відвідує постраждалих від ракетного удару / Фото з телеграму Віталія Коваля