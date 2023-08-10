Ровенская областная прокуратура показала последствия взрыва – на фото видно, как пылает нефтебаза в Дубенщине. Россияне в очередной раз атаковали украинскую инфраструктуру.
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Последствия взрыва
Ночью 10 августа 2023 года россияне нанесли удар по территории гражданской нефтебазы в Дубенском районе. Беспилотники уничтожили резервуар с горючим и вызвали пожар.
Пылает нефтебаза в Ровенской области / Ровненская областная прокуратура
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Следователи собирают все доказательства и документируют последствия агрессии. Также на месте работают спасатели.
Россия уничтожила нефтебазу / Ровненская областная прокуратура
Враг атаковал базу дронами "Герань-2", более известными как "Шахед". Жертв в результате удара нет.
Россия атаковала Ровенщину "Шахедами" / Ровненская областная прокуратура
Россия продолжает ежедневный террор
- В ночь на 10 августа оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Сообщается о 10 запущенных из Курской области БПЛА. В целом атака продолжалась с 23:00 до 4:00.
- Кроме Ровенщины, под прицелом оказалась также Хмельницкая область. В области успешно отработала ПВО.
- Вечером 9 августа россияне нанесли ракетного удара по Запорожью. В результате атаки погибли 3 человека, ранены 9 человек – среди них ребенок, которому не было и года.