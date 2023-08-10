Есть ли попадания или падения обломков вражеских целей – неизвестно. Однако местные власти поблагодарили силы ПВО за качественную работу.

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Взрывы в Хмельницкой области

Как рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, сегодня ночью во время воздушной тревоги Хмельнитчина снова находилась под прицелом врага. Были слышны взрывы в области.

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Это работали силы ПВО. Еще раз спасибо им за качественную работу!

– подчеркнул Тюрин.

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