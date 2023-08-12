Противник атаковал Украину пятью дроманы-камикадзе. Три "Шахеда" россиян были уничтожены.

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Враг атаковал "Шахедами" с юго-восточного направления

В Воздушных Силах ВСУ отметили, что вражеские дроны были уничтожены в пределах Запорожской области.

Кроме того, украинские военные уточнили, что противник атаковал с юго-восточного направления.

В Запорожской ОВА отметили, что враг запускал БПЛА по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.

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В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками "Шахед" с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00.

Всего российские оккупанты применили 10 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны было уничтожено 7 вражеских беспилотников.

Для отражения атаки были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Во время атаки российские оккупанты попали в нефтебазу на Дубенщине. В результате атаки оккупантов, к счастью, нет жертв и пострадавших. Кроме того, химический и радиационный фон в норме.

Вместе с тем 10 августа враг еще раз пытался атаковать Хмельницкую область. Однако силы ПВО помешали противнику воплотить его террористические планы.

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