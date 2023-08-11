Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что все 4 ракеты "Кинжал", по предварительной информации, направлялись на Ивано-Франковщину, пишет 24 Канал. Об этом Игнат сказал, отвечая на вопрос, не пыталась ли Россия атаковать правительственный квартал в Киеве.
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Россия обстрелами пытается помешать Украине перейти на западную технику
Как известно, один из четырех "Кинжалов" удалось перехватить в пределах Киевской области. Остальные ракеты попали возле аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.
Юрий Игнат рассказал, что под прицелом ракетной атаки россиян находились украинские молодые пилоты, которые скоро должны поехать на обучение. Речь идет об обучении пилотов на западной технике, в частности F-16.
Спикер Воздушных сил отметил, что враг обстрелом "Кинжалами" хотел нанести удар по украинской молодежи, "лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на западные образцы техники".
В то же время он подчеркнул, что ракетные атаки не проносят успех оккупантам. В частности, кроме того, что один "Кинжал" был сбит, еще один попал в жилой дом на Прикарпатье.
Подробности ракетной атаки на Прикарпатье
- По данным Воздушных сил ВСУ, около 10 утра россияне совершили пуски 4 "Кинжалов" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски ракет производились с воздушного пространства Тульской и Липецкой областей.
- Ракеты направлялись в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.
- В Офисе Генпрокурора сообщили, что российская ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате атаки погиб 8-летний мальчик.
- Также взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.
- В Киеве падение обломков ракеты зафиксировали на территории одной из детских больниц. Кроме того, обломки упали в Оболонском районе и повредили крышу частного дома.
- Это уже третья российская атака россиян за последние недели по аэродромам на Западе Украины. До этого оккупанты дважды атаковали аэродром в Староконстантинове. Для обстрелов, кроме "Кинжалов", Россия использует крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.