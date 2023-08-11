Жертвой атаки российских оккупантов стал 8-летний мальчик. Около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.
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В результате обстрела россиян погиб 8-летний мальчик
Вражеская ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Данные о других пострадавших пока уточняются.
Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.
В Офисе генпрокурора заявили, что начато начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук подтвердила попадание оккупантов по гражданскому объекту на Прикарпатье. Она сообщила, что погибший мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу.
По ее словам, медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.
Россия "Кинжалами" атаковала Прикарпатье / Фото Офис генпрокурора
Что известно о ракетной атаке российских оккупантов
- Утром 11 августа российские военные нанесли по Украине удары ракетами "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Во время тревоги звуки взрывов слышались в некоторых регионах. В частности, в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
- Известно, что в Киевской области оккупанты не смогли достичь своих террористических целей благодаря удачной работе украинского ПВО.
- В столице Украины зафиксировали падение обломков на территории одной из детских больниц. Кроме того, были обнаружены еще два места падения обломков в Оболонском районе Киева.
- Речь идет об улице Богатырской, где обломки повредили крышу частного дома. Еще один обломок обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. В Киевской области пострадавших и разрушений в результате атаки оккупантов нет.
- Добавим, что в Воздушных Силах ВСУ во время воздушной тревоги информировали о нескольких пусках ракет "Кинжал". В то же время в Воздушных Силах пока не информировали о последствиях вражеской атаки.