Жертвой атаки российских оккупантов стал 8-летний мальчик. Около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

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В результате обстрела россиян погиб 8-летний мальчик

Вражеская ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Данные о других пострадавших пока уточняются.

Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.

В Офисе генпрокурора заявили, что начато начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук подтвердила попадание оккупантов по гражданскому объекту на Прикарпатье. Она сообщила, что погибший мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу.

По ее словам, медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.

Россия "Кинжалами" атаковала Прикарпатье / Фото Офис генпрокурора

Что известно о ракетной атаке российских оккупантов