В 09:59 в Воздушных Силах заявили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области. Через две минуты в Воздушных Силах заявили о повторных пусках.

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В Киеве работает ППО

В Воздушных силах предупредили об угрозе в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Около 10 утра в Киеве раздались 2 громких взрыва. В КГВА заявили, что в столице работает ПВО. В 10;05 поступило сообщение о звуках взрывов в Хмельницком.

Мониторинговые группы сообщают о третьем пуске в направлении Киевской области. Мониторинговые группы пишут, что Россия осуществляет реальные пуски и электронные, имитируя удары.

Россия второй раз в августе применила "Кинжалы"

Предыдущая российская атака "Кинжалами" произошла вечером 5 августа. Тогда оккупанты выпустили три "Кинжала" по Украине. В Воздушных Силах заявили, что не будут обнародовать информацию касательно "Кинжалов".

Также 26 июля россияне 4 "Кинжалами" нанесли удар по Хмельницкой области.

Отметим, что по всей Украине вечером 9 августа доносились сигналы воздушной тревоги. Тогда в небо поднялись российские МиГ-31К, которые могли пустить гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, что россияне имитировали пуски ракет "Кинжал" со своих самолетов.

В районе северных областей Украины была зафиксирована "засечка" со скоростью 7 500 километров в час, что является вероятным признаком того, что оккупанты могли запустить гиперзвуковую ракету.

"Имитационные – то есть работают вражеские средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы – 24 Канал) и создаются такие ложные "засечки", – подчеркнул Игнат.