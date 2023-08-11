О 09:59 у Повітряних Силах заявили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К у напрямку Київщини. Через дві хвилини в Повітряних Силах заявили про повторні пуски.

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У Києві працює ППО

У Повітряних Силах попередили про загрозу у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Близько 10 ранку у Києві пролунали 2 гучних вибухи. У КМВА заявили, що в столиці працює ППО. О 10:05 надійшло повідомлення про звуки вибухів у Хмельницькому.

Моніторингові групи повідомляють про третій пуск у напрямку Київщини. Моніторингові групи пишуть, що Росія здійснює реальні пуски та електронні, імітуючи удари.

Росія вдруге у серпні застосувала "Кинджали"

Попередня російська атака "Кинджалами" відбулася ввечері 5 серпня. Тоді окупанти випустили три "Кинджали" по Україні. У Повітряних Силах заявили, що не будуть оприлюднювати інформацію щодо "Кинджалів".

Також 26 липня росіяни 4 "Кинджалами" завдали удару по Хмельницькій області.

Зазначимо, що по всій Україні ввечері 9 серпня лунали сигнали повітряної тривоги. Тоді у небо здійнялися російські МіГ-31К, які могли пустити гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, що росіяни імітували пуски ракет "Кинджал" зі своїх літаків.

У районі північних областей України було зафіксовано "засічку" зі швидкістю 7 500 кілометрів на годину, що є ймовірною ознакою того, що окупанти могли запустити гіперзвукову ракету.

"Імітаційні – тобто працюють ворожі засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби – 24 Канал) і створюються такі хибні "засічки", – підкреслив Ігнат.