У середу, 26 липня, по всій території України двічі лунала тривога та була загроза ракетних влучань. Однак протиповітряна оборона – не спала. Як зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, Старокостянтинів був ціллю номер один для окупантів, оскільки там розташована авіабаза.
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ППО відбила атаку
Власне, близько 19:00 під час другого масованого удару окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і атакували Хмельниччину чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал".
Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" (та роботі по них ППО – 24 Канал) інформація уточнюється (станом на 21:45, 26 липня),
– йдеться у джерелі.
Однак згодом перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін, коментуючи цю атаку, подякував Силам ППО та констатував, що їм вдалось відбити удар. За його словами, уламки ракет впали у населених пунктах Хмельницького району.
Ми знову були під масованим ударом ворога. Уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто.
Загалом про удар
- Слід зазначили, що нашим Силам ППО під час першого ракетного обстрілу, що був в обід 26 липня, вдалось збити 3 небезпечні ракети морського базування типу "Калібр".
- Ближче до вечора загарбники випускали ракети повітряного базування Х-101/Х-555. ППО знешкодила 33 таких цілі.
- На цю атаку, звісно, відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він констатував, що є влучання та пошкодження, однак загалом Сили ППО – молодці.
- Відомо, що наша протиповітряна оборона успішно відпрацювала у Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях.