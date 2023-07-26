Вперше тривога на території всієї України тривала орієнтовно о 13:30 по 14:50, вдруге – з 17:40 по 20:23 26 липня. Про все, що відомо про ракетну атаку ворога, – читайте у тексті 24 Каналу.

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Росія випустила з Чорного моря ракети "Калібр"

Орієнтовно посеред дня 26 липня повітряну тривогу оголосили на Півдні України, згодом вона охопила майже всю Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що небезпека пов'язана з активністю ворожої авіації в акваторії Чорного моря.

Орієнтовно о 13:58 у телеграм-каналах написали про звуки вибухів у Житомирській області, о 14:12 – у Вінницькій. Згодом у моніторингових групах повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов пояснював, що в регіоні всі служби працюють. Він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатись в укриття.

Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія атакувала Вінницьку область двома ракетами "Калібр" з Чорного моря. Там зазначили, що, ймовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. Вже в повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

Обидві ракети збито на Вінниччині,

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко відзвітував ввечері 26 липня, що в області під час двох повітряних атак ворога надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Він подякував протиповітряній обороні України.

Кремль випустив ракети з 12 бомбардувальників Ту-95мс

Група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області Росії. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00,

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Згодом військові повідомили, що Росія запустила орієнтовно о 16:57 26 липня крилаті ракети з 12 бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Далі повідомляли про вибухи у Хмельницькій, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що спочатку вони зафіксували у небі винищувачі МіГ-31К окупантів, згодом – високошвидкісні цілі. Можливо, "Кинджали" та ще балістичні ракети.

Юрій Ігнат пояснив, що Росія запустила ракети з Каспійського моря:

вони залетіли з Південного Сходу (з окупованих територій);

прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра;

далі – Кропивницький та рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей та у напрямку Тернопільщини та Львівщини;

у Львівській області розвернулись назад на 180 градусів і були скеровані у район Старокостянтинова Хмельницької області.

Варто зауважити, що сам там розташований військовий аеродром. Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що є інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і в Дніпрі, і на Харківщині.

Росія атакувала "Кинджалами"

Орієнтовно о 19:00 26 липня Кремль підняв у небо винищувачі МіГ-31К. З них по Україні випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Повітряні сили ЗСУ ще уточнюють інформацію про наслідки пусків Х-47 "Кинджал".

Повітряні сили ЗСУ збили 36 ворожих ракет

Ввечері 26 липня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що за уточненими даними, під час денної атаки з Чорного моря знищили три, а не дві, ракети "Калібр".

Окрім того, з 36 ракет, які Росія запустила з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, наша протиповітряна оборона збила 33 крилаті ракети Х-101/Х-555. Хоч ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, та йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України,

– пояснили військові.

Після відбою повітряної тривоги силам ППО за роботу подякували глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Житомирської ОВА Віталій Бунечко та Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Які наслідки ракетної атаки росіян 26 липня

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що під час повітряної тривоги ввечері 26 липня над регіоном збили ворожу ракету.

Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали,

– заявив посадовець.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення подякував всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету. Адже вдалось збити понад 30 ракет, тобто більшість із тих, що були застосовані проти нас. Звісно ж, є декілька влучань, падіння уламків ракет, проте дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити.