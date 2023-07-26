Ймовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. У підсумку було знищено дві крилаті ракети "Калібр".
Зверніть увагу Під час ракетної атаки у Вінниці могла перебувати Олена Зеленська
Деталі денної атаки України
Як розповіли у Повітряних силах, близько 13 години 26 липня ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Попередньо, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.
Атака України 26 липня: все, що відомо
- В Україні оголошували повітряну тривогу вдень 26 липня. На Вінниччині місцеві жителі чули звуки вибухів.
- Повітряну тривогу у Вінницькій області оголошували о 13:31. Зауважимо, що сирени лунали також в інших регіонах та столиці. У Повітряних силах зазначили, що тривога була пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку.
- Моніторингові групи писали про роботу ППО по областях. Також у телеграм-каналах зазначали, що "ракети маневрували" між Вінниччиною та Житомирщиною.
- Згодом вибухи чули й на Житомирщині.
- Як стало відомо, під час повітряної тривоги та вибухів у Вінниці могла перебувати перша леді Олена Зеленська.
Нагадаємо, що напередодні Наталія Гуменюк повідомляла, що ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. За її словами, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними.