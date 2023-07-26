Ймовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. У підсумку було знищено дві крилаті ракети "Калібр".

Зверніть увагу Під час ракетної атаки у Вінниці могла перебувати Олена Зеленська

Як розповіли у Повітряних силах, близько 13 години 26 липня ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Попередньо, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. На щастя, обидві ракети збито на Вінниччині.

Важливо! Станом на вечір 26 липня у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17:00. У разі небезпеки – прямуйте в укриття!

Повітряні сили зауважили, що орієнтовний час підльоту крилатих ракет з Каспію година-півтори. Сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17:40. Також не виключено пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря.