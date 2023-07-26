Повідомлення про вибухи почали надходити близько 13:58, інформує 24 Канал. Можливо, це працювали захисники українського неба. Офіційного підтвердження або спростування даних про вибух наразі не було.

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У Житомирській ОВА закликали людей зберігати інформаційну тишу.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту допоки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами та ракетами, але й фейками.

В Україні – масштабна повітряна тривога

Близько 13:30 в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ сповістили про ракетну небезпеку. Спершу вона поширювалася на центральні та північні регіони, а згодом – також на західні.

У Повітряних силах наголосили, що група російських Ту-95мс вилетіла з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області країни-терористки. Мовиться про відразу 12 літаків. У Повітряних силах застерегли, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00. Людей просять уважно стежити за оголошеннями про загрозу.

Станом на 14:20 про загрозу повідомляли жителів таких областей:

Закарпатської;

Львівської;

Івано-Франківської;

Тернопільської;

Хмельницької;

Волинської;

Вінницької;

Житомирської;

Кіровоградської;

Черкаської;

Київської;

Чернігівської;

Полтавської;

Дніпропетровської;

Херсонської;

Запорізької;

Луганської;

Донецької.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Вінниччині. За попередніми даними, це можуть працювати сили ППО.

Також людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу українських захисників.