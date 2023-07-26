Повідомлення про вибухи почали надходити близько 13:58, інформує 24 Канал. Можливо, це працювали захисники українського неба. Офіційного підтвердження або спростування даних про вибух наразі не було.

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У Житомирській ОВА закликали людей зберігати інформаційну тишу.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту допоки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами та ракетами, але й фейками.

В Україні – масштабна повітряна тривога

Близько 13:30 в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ сповістили про ракетну небезпеку. Спершу вона поширювалася на центральні та північні регіони, а згодом – також на західні.

У Повітряних силах наголосили, що група російських Ту-95мс вилетіла з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області країни-терористки. Мовиться про відразу 12 літаків. У Повітряних силах застерегли, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00. Людей просять уважно стежити за оголошеннями про загрозу.

Станом на 14:20 про загрозу повідомляли жителів таких областей:

  • Закарпатської;
  • Львівської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Хмельницької;
  • Волинської;
  • Вінницької;
  • Житомирської;
  • Кіровоградської;
  • Черкаської;
  • Київської;
  • Чернігівської;
  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Херсонської;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Донецької.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали на Вінниччині. За попередніми даними, це можуть працювати сили ППО.

Також людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу українських захисників.