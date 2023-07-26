Сообщения о взрывах начали поступать около 13:58, информирует 24 Канал. Возможно, это работали защитники украинского неба. Официального подтверждения или опровержения данных о взрыве пока не было.

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В Житомирской ОВО призвали людей сохранять информационную тишину.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, напоминают, что стоит доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует не только дронами и ракетами, но и фейками.

В Украине – масштабная воздушная тревога

Около 13:30 в Украине началась масштабная воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ известили об ракетной опасность. Сначала она распространялась на центральные и северные регионы, а затем – также на западные.

В Воздушных силах отметили, что группа российских Ту-95мс вылетела из аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области страны-террористки. Речь идет сразу о 12 самолетах. В Воздушных силах предостерегли, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00. Люди просят внимательно следить за объявлениями об угрозе.

По состоянию на 14:20 об угрозе сообщали жителям таких областей:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Волынской;

Винницкой;

Житомирской;

Кировоградской;

Черкасской;

Киевской;

Черниговской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Запорожской;

Луганской;

Донецкой.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Винницкой области. По предварительным данным, это могут работать силы ПВО.

Также людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу украинских защитников.