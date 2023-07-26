По предварительным данным, в Винницкой области работает ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги, пишет 24 Канал.
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Что уже известно о взрывах в Винницкой области
Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 13:31. Заметим, что сирены звучали в других регионах и столице. В Воздушных силах отметили, что тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления.
Винниччина – в укрытие,
– отметили в Воздушных силах в 14:07.
Заметим, что мониторинговые группы писали о работе ПВО в областях. Также в телеграмм-каналах отмечали, что "ракеты маневрировали" между Винницкой и Житомирской.
Просьба не пренебрегать воздушной тревогой! До объявления отбоя оставайтесь в укрытиях,
– призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Также чиновник отметил, что все службы работают. Заметим, что в 14:35 в Винницкой области объявили отбой тревоги.
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