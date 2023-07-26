К слову, в Крыму начался "взрывной" сезон. Ежедневно на временно оккупированном полуострове раздаются взрывы.

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Как выглядит аэродром в Веселом

Взрывы раздались в Джанкойском районе 23 июля. Тогда местные сообщали, что слышали их в 3 населенных пунктах - Веселое, Вольное и Красногвардейское. В частности, в Веселом – поразили аэродром.

Хотя оккупанты в сети сообщали, что якобы аэродром покинут, однако OSINT-аналитики еще в ноябре 2022 года утверждали, что оккупанты активизировались и якобы начали там строительные работы. Кроме того, в Веселое могли завозить боекомплекты для средств ПВО дальнего или среднего радиуса действия.

Как выглядит аэродром после атаки: смотрите видео

Взрывы в Крыму 24 июля: коротко