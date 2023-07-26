До слова, у Криму розпочався "вибуховий" сезон. Чи не щодня на тимчасово окупованому півострові лунають вибухи.
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Який вигляд має аеродром у Веселому
Вибухи пролунали у Джанкойському районі 23 липня. Тоді місцеві повідомляли, що чули їх у 3 населених пунктах – Веселе, Вільне та Красногвардійське. Зокрема у Веселому – уразили аеродром.
Хоча окупанти у мережі повідомляли, що буцімто аеродром покинутий, проте OSINT-аналітики ще в листопаді 2022 року стверджували, що окупанти активізувалися й нібито розпочали там будівельні роботи. Крім того, до Веселого могли завозити боєкомплекти для засобів ППО далекого чи середнього радіуса дії.
Який вигляд має аеродром після атаки: дивіться відео
Вибухи у Криму 24 липня: коротко
- В тимчасово окупованому Криму 24 липня пролунало кілька потужних вибухів у Джанкойському районі. Так звана місцева влада заявляла про буцімто атаку безпілотниками.
- Унаслідок "бавовни" у селищі Вільне було знищено склад з боєприпасами. Після цього почалася пожежа. Вибухи лунали й у селі Красногвардійське.
- Після "прильотів" Аксьонов оголосив евакуацію з населених пунктів у радіусі 5 кілометрів, де чули вибухи. До слова, окупанти назвали вибухи "НП в Джанкойському районі". Інформація про постраждалих унаслідок вибуху не надходила.
- Аксьонов традиційно розповідав байки про роботу ППО. За його словами, в небі над Кримом силами ППО нібито збито та придушено засобами РЕБ 11 безпілотників невідомого противника. Проте кадри з місця "прильотів" та детонація боєприпасів свідчить про зворотне.
- Через "бавовну" з метою безпеки так званий "голова Криму" Аксьонов також зупинив рух залізниці в Джанкойському районі. Окрім того, окупанти також перекрили рух на автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.