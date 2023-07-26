Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В результате были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".
Обратите внимание Во время ракетной атаки в Виннице могла находиться Елена Зеленская
Детали дневной атаки Украины
Как рассказали в Воздушных силах, около 13 часов 26 июля враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Предварительно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.
В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. К счастью, обе ракеты сбиты в Винницкой области.