Важно! По состоянию на вечер 26 июля в воздухе остаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Вражеские самолеты двигаются в район пусков – Каспийское море. Примерное время выхода на пусковые рубежи 17:00. В случае опасности – направляйтесь в укрытие!

Воздушные силы отметили, что ориентировочное время подлета крылатых ракет из Каспия час-полтора. Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17:40. Также не исключены пуски крылатых ракет из акватории Черного моря.