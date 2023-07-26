У середу, 26 липня, у своєму традиційному зверненні глава нашої держави відреагував, з-поміж іншого, на масований ракетний удар. Його словами, є кілька влучань та пошкоджень, що причинили уламки ракет, однак протиповітряна оборона продемонструвала свою потужність.

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Зеленський про ракетний удар

Власне, нашим оборонцям неба вдалось ліквідувати більшість повітряних цілей, що запустила Росії. Як зазначив гарант, ці дані станом на 22:00, 26 липня – уточнюються, проте уже відомо про збиття щонайменше 30 крилатих ракет.

Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці,

– констатував Зеленський.

Водночас гарант подякував за кожну збиту повітряну ціль нашим Збройним Силам та констатував, що працюватиме щодня задля того, аби в наших захисників було більше можливостей стримувати російську агресію.

Звернення Зеленського за 26 липня: дивіться відео

Очевидно, мав на увазі президент перемовини зі західними партнерами щодо постачання озброєння. Зокрема, систем ППО та багатоцільової авіації, яка б стала надійним щитом для наших міст та сіл проти російської повітряної загрози.