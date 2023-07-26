В среду, 26 июля, в своем традиционном обращении глава нашего государства отреагировал, среди прочего, на массированный ракетный удар. Его словами, есть несколько попаданий и повреждений, которые повлекли за собой обломки ракет, однако противовоздушная оборона продемонстрировала свою мощь.

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Зеленский о ракетном ударе

Собственно, нашим защитникам неба удалось ликвидировать большинство запущенных Россией воздушных целей. Как отметил гарант, эти данные по состоянию на 22:00, 26 июля – уточняются, однако уже известно об уничтожении не менее 30 крылатых ракет.

Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы,

– констатировал Зеленский.

В то же время гарант поблагодарил за каждую сбитую воздушную цель наши Вооруженные Силы и констатировал, что будет работать каждый день для того, чтобы у наших защитников было больше возможностей сдерживать российскую агрессию.

Обращение Зеленского за 26 июля: смотрите видео

Очевидно, имел в виду президент переговоры с западными партнерами по поставкам вооружений. В частности, систем ПВО и многоцелевой авиации, которая стала бы надежным щитом для наших городов и сел против российской воздушной угрозы.