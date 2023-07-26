Президент также рассказал, что Италия признала голодомор геноцидом украинцев. Кроме того, он рассказал о результатах Совета Украина – НАТО.

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Последствия ракетной атаки россиян

Глава государства отметил, что этот день следует завершить особой благодарностью всем нашим воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету. По его словам, сейчас данные сбитых объектов еще уточняются.

По предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет – абсолютное большинство из применявшихся против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы! – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил каждого и каждого, кто бережет украинское небо, и отметил, что украинцы каждый день работают для того, чтобы у наших воинов было больше и больше возможностей для защиты нашего государства, городов и людей.

Обращение Зеленского за 26 июля: смотрите видео

Заседание Совета Украина – НАТО

Президент подчеркнул, что в этот день также состоялось первое экстренное заседание Совета Украина – НАТО. Он подчеркнул, что договаривался об этом заседании с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и буквально через несколько дней собрали Совет.

На уровне Альянса четко осуждены российские атаки против нашего государства, против наших портов. Обсудили, какие конкретно действия могут вернуть покой и предсказуемость Черноморскому региону,

– рассказал он.

Он также поблагодарил всех за содержательную работу Совета Украина – НАТО, отметив, что все страны-члены отреагировали на просьбу Украины достаточно оперативно.

Обратите внимание! В итоге заседание Совета Украина-НАТО было принято решение об усилении Альянсом разведки в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников после выхода России из зернового соглашения. Кроме того, генсек НАТО осудил выход России по "зерновой инициативе" и сообщил, что Североатлантический союз продолжает активизироваться в пользу Украины. В то же время Зеленский назвал заседание Совета Украина – НАТО мощным. Он поблагодарил генсека Столтенберга и его заместителя.

Признание Италией Голодомора геноцидом

Зеленский подчеркнул, что сенат Италии принял 26 июля решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. По его словам, этот шаг очень важен.

Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным – шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды,

– подчеркнул президент.

Справочно! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сенат Италии принял решение о признании Голодомора 1932 – 1933 года геноцидом украинского народа. Он отметил, что за соответствующее решение проголосовали 130 депутатов. Поблагодарил итальянцев за это решение и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что называть вещи своими именами – это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасающих преступлений.

Подготовка к Крымской платформе

Глава государства подчеркнул, что провел несколько важных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, в частности, Крымской платформы.

Готовим и список деоккупационных шагов для Крыма. Комплексных: и безопасных, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию, – заметил он.

Зеленский заверил, что Крым, как и вся Украина, будет свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Он сказал, что Россия проиграет эту войну и ни одна ракета ее не спасет.

В заключение президент заинтриговал, что в этот день были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Однако о деталях пообещал рассказать позже.