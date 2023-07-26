Власне, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону прокоментував цей ракетний обстріл, – інформує 24 Канал. За його словами, загарбники застосували різні типи озброєння.

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Що відомо про атаку

Як зазначив спікер, спершу було зафіксовано у небі винищувачі МіГ-31К окупантів та згодом – високошвидкісні цілі. Можливо, це були "Кинджали", а разом з ними – ще й балістичні ракети.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Київській та Кіровоградській областях.

Таким чином противник застосовує різні типи озброєння. Основне, що ми знаємо, ракети були запущені з Каспію.

Отже, рухалися повітряні цілі так:

залетіли з південного сходу, окупованих територій;

спершу прямували на Харківщину, потім змінили курс на Дніпро;

після цього ракети полетіли у бік Кропивницького, що на Кіровоградщини;

згодом був зафіксований їхній рух на перехресті Вінницької, Миколаївської та Одеської областей;

через деякий час загроза з'явилася для Тернопільщини та Львівщини;

однак у повітряному просторі Львівської області повітряні цілі окупантів розвернулись на 180 градусів;

врешті-решт удар був спрямований по Хмельниччині.

На думку Ігната, загарбники вирішили завдати удару по нашій державі саме ввечері 26 липня, оскільки в цей час відбувалася Рада Україна – НАТО.

Противник завжди на такі символічні дати й заходи робить такі провокації.

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Зазначимо наостанок, що, як припускали моніторингові канали та констатував Ігнат, метою цього ракетного удару була, зокрема, авіабаза в місті Старокостянтинів, що у Хмельницькій області. Як відомо, там базується наша авіація.

Власне, жителі цього регіону, як зазначають ЗМІ, чули вибухи щонайменше чотири рази.