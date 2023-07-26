Засідання відбудеться на рівні послів. Україна зможе почути думку сторін щодо врегулювання загостреної ситуації в Акваторії Чорного моря після агресивних дій Росії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Раніше такої опції не було

Засідання Ради Україна – НАТО пройде у середу, 26 липня. Його скликав Генсек НАТО Єнс Столтенберг на прохання Києва. Головною темою для обговорення стане ситуація у Чорному морі.

Те, що Альянс на рівні послів обговорюватиме це питання – це перший і дуже важливий крок нашої співпраці. Зверну увагу, що до саміту у Вільнюсі, в нас не було такої опції та Ради,

– зауважив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що перше засідання Ради Україна – НАТО відбулось за участі президента України. Натомість зараз робочі засідання відбуваються саме на рівні послів.

"В будь-якому випадку, це потужний крок, для того, щоб весь світ, особливо Росія, зрозуміли що у нас є партнери, з якими ми радимось, як виходити з тих чи інших складних ситуацій", – зазначив Данілов.

На засіданні також будуть представники Угорщини. Однак секретар РНБО наголосив, що сама Угорщина не вирішує усіх питань в Альянсі. Тому є ймовірність, що засідання буде вдалим для України.

Висловитись мають усі

Насамперед варто очікувати думок сторін з приводу ситуації у Чорному морі. Адже кількість країн-членів НАТО є великою, тобто кожен представник має власне бачення певних речей.

Важливо усіх чути – в кого які аргументи. Дуже важливе рішення, аби зрозуміти, хто що відчуває і яка країна бачить ті чи інші події, що відбуваються,

– наголосив Данілов.

Оскільки рішення не приймають в односторонньому порядку, думка усіх членів Альянсу буде враховуватися. Аби зрештою дійти до консенсусу у питанні вирішення безпекової ситуації в Чорному морі.

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