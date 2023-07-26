Заседание состоится на уровне послов. Украина сможет услышать мнение сторон об урегулировании обостренной ситуации в акватории Черного моря после агрессивных действий России. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Раньше такой опции не было

Заседание Совета Украина-НАТО пройдет в среду, 26 июля. Его созвал Генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева. Главной темой обсуждения станет ситуация в Черном море.

То, что Альянс на уровне послов будет обсуждать этот вопрос – это первый и очень важный шаг нашего сотрудничества. Обратите внимание, что до саммита в Вильнюсе, у нас не было такой опции и Совета,

– заметил Алексей Данилов.

Напомним, что первое заседание Совета Украина-НАТО состоялось при участии президента Украины. Сейчас рабочие заседания проходят именно на уровне послов.

"В любом случае, это мощный шаг, для того чтобы весь мир, особенно Россия, поняли что у нас есть партнеры, с которыми мы советуемся, как исходить из тех или иных сложных ситуаций", – отметил Данилов.

На заседании будут также представители Венгрии. Однако секретарь СНБО отметил, что сама Венгрия не решает все вопросы в Альянсе. Поэтому есть вероятность, что заседание будет удачным для Украины.

Высказываться должны все

Прежде всего, стоит ожидать мнений сторон по поводу ситуации в Черном море. Ведь количество стран-членов НАТО велико, то есть каждый представитель имеет собственное видение определенных вещей.

Важно всех слышно – у кого какие аргументы. Очень важно решение, чтобы понять, кто что чувствует и какая страна видит происходящие события.

– подчеркнул Данилов.

Поскольку решения не принимаются в одностороннем порядке, мнение всех членов Североатлантического союза будет учитываться. Чтобы в конце концов прийти к консенсусу в вопросе разрешения ситуации безопасности в Черном море.

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