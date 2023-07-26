Заседание состоится на уровне послов. Украина сможет услышать мнение сторон об урегулировании обостренной ситуации в акватории Черного моря после агрессивных действий России. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Смотрите также Исторический момент: состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО
Раньше такой опции не было
Заседание Совета Украина-НАТО пройдет в среду, 26 июля. Его созвал Генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева. Главной темой обсуждения станет ситуация в Черном море.
То, что Альянс на уровне послов будет обсуждать этот вопрос – это первый и очень важный шаг нашего сотрудничества. Обратите внимание, что до саммита в Вильнюсе, у нас не было такой опции и Совета,
– заметил Алексей Данилов.
Напомним, что первое заседание Совета Украина-НАТО состоялось при участии президента Украины. Сейчас рабочие заседания проходят именно на уровне послов.
"В любом случае, это мощный шаг, для того чтобы весь мир, особенно Россия, поняли что у нас есть партнеры, с которыми мы советуемся, как исходить из тех или иных сложных ситуаций", – отметил Данилов.
На заседании будут также представители Венгрии. Однако секретарь СНБО отметил, что сама Венгрия не решает все вопросы в Альянсе. Поэтому есть вероятность, что заседание будет удачным для Украины.
Высказываться должны все
Прежде всего, стоит ожидать мнений сторон по поводу ситуации в Черном море. Ведь количество стран-членов НАТО велико, то есть каждый представитель имеет собственное видение определенных вещей.
Важно всех слышно – у кого какие аргументы. Очень важно решение, чтобы понять, кто что чувствует и какая страна видит происходящие события.
– подчеркнул Данилов.
Поскольку решения не принимаются в одностороннем порядке, мнение всех членов Североатлантического союза будет учитываться. Чтобы в конце концов прийти к консенсусу в вопросе разрешения ситуации безопасности в Черном море.
Что происходит в Черном море: подробнее
- В разведке Великобритании сообщили, что Россия планирует перехватывать торговые суда в Черном море. Для этого, в частности, был направлен корвет "Сергей Котов". После завершения Черноморской инициативы, по мнению британских аналитиков, существует возможность увеличения интенсивности и масштабов насилия в Черном море.
- Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Украины. В ведомстве подчеркивают, что российские оккупанты практикуют поражение гражданских судов, которые будут направляться в и из портов Украины. Для этого будут привлекаться как корабли, так и авиация. Все это для того, чтобы полностью заблокировать районы Черного моря.
- Более того, Россия может готовить операции под чужим флагом. Атакуя иностранные корабли, страна-террорист обычно хочет обвинить во всей Украине. Для таких провокаций Россия может использовать как разные виды дронов, так и ракеты.