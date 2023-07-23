Заседание созывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Напомним, что первое заседание Совета Украина – НАТО состоялось 12 июля.

К теме Поиск компромиссного решения: будет ли Совет Украины – НАТО отличаться от комиссии

Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО

Так, Йенс Столтенберг созывает 26 июля заседание нового Совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Как рассказала представитель НАТО Оана Лунгеску, стороны встретятся для того, чтобы "провести консультации относительно последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море".

Лунгеску подчеркнула, что встреча состоится на уровне послов.

Что известно о предыдущем заседании Совета Украина – НАТО