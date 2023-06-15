Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник Богдан Ференс. По его словам, в то же время НАТО не будет брать на себя конкретные обязательства относительно членства Украины в Альянсе.

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"Это поиск компромиссного решения государствами-членами НАТО в контексте того, что бы они нам предложили в ответ на наши запросы. Поэтому появилась такая идея создать орган, который будет углублять сотрудничество НАТО и Украины. В то же время НАТО не берет на себя конкретных обязательств относительно нашего вступления", – заметил он.

Углубление сотрудничества могут блокировать

Ференс отметил, что Комиссия Украина – НАТО далеко не всегда работала. К примеру, Венгрия в течение нескольких лет постоянно блокировала встречи, решения, даже участие украинских послов на заседаниях комиссии.

Не исключаю, что такие государства, как Венгрия, будут пытаться заблокировать даже промежуточные элементы относительно углубления сотрудничества Украины и НАТО. Но мы ожидаем более конкретных и смелых шагов от руководителей Альянса,

– сказал международник.

Проблема с определением терминов членства Украины

Эксперт-международник подчеркнул, что ни Украина, ни партнеры не могут ответить, когда закончится война в Украине. Понятно, что до завершения войны НАТО не может определить сроки вступления Украины в НАТО.

Богдан Ференс подчеркнул, что также необходим алгоритм, согласно которому Украина будет двигаться к членству в Альянсе. Пока такого алгоритма нет.

Мы сказали, что ПДЧ нам уже не нужен. Ранее этот элемент обсуждался на Бухарестском саммите, это был инструмент вступления в НАТО. Сейчас на примере Финляндии мы увидели, что и без ПДЧ можно стать полноправным членом,

– добавил он.

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