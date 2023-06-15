Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник Богдан Ференс. За його словами, водночас НАТО не братиме на себе конкретних зобов'язань щодо членства України в Альянсі.

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"Це пошук компромісного рішення державами-членами НАТО у контексті того, що б вони нам запропонували у відповідь на наші запити. Тому з'явилась така ідея створити орган, який буде поглиблювати співпрацю НАТО та України. Водночас НАТО не бере на себе конкретних зобов'язань щодо нашого вступу", – зауважив він.

Поглиблення співпраці можуть блокувати

Ференс зазначив, що Комісія Україна – НАТО далеко не завжди працювала. До прикладу, Угорщина протягом декількох років постійно блокувала зустрічі, рішення, навіть участь українських послів на засіданнях комісії.

Не виключаю, що такі держави, як Угорщина, намагатимуться заблокувати навіть проміжні елементи з поглиблення співпраці України та НАТО. Але ми очікуємо більш конкретних та відважних кроків від очільників Альянсу,

– сказав міжнародник.

Проблема із визначенням термінів членства України

Експерт-міжнародник наголосив, що ні Україна, ні партнери не можуть дати відповідь, коли закінчиться війна в Україні. Тому зрозуміло, що до завершення війни НАТО не може визначити терміни вступу України до НАТО.

Богдан Ференс підкреслив, що також потрібен алгоритм, відповідно до якого Україна буде рухатись до членства в Альянсі. Наразі такого алгоритму нема.

Ми сказали, що ПДЧ нам вже не потрібен. Раніше цей елемент обговорювався на Бухарестському саміті, це був інструмент вступу до НАТО. Зараз на прикладі Фінляндії ми побачили, що і без ПДЧ можна стати повноправним членом,

– додав він.

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