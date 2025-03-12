Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання "Ехо Кавказа".

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Суд оголосив вирок Міхеілу Саакашвілі

12 березня стало відомо, що суд у Грузії визнав Міхеіла Саакашвілі винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Слідство через неправомірну витрату понад 8,8 мільйона ларі у період з вересня 2009 року до лютого 2013 року розглядають вже майже 8 років.

Міхеіл Саакашвілі перебуває у в'язниці вже шість років. Раніше колишньому президенту Грузії оголосили вироки щодо інших справ – помилування вбивць Сандро Гіргвліані, побиття депутата Валері Гелашвілі та незаконний перетин кордону.

Зазначимо! Щодо "справи піджаків" Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року. Отже термін ув'язнення завершиться 1 жовтня 2030 року.

Також судді вважають винним у зловживанні службовими повноваженнями ексначальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія. Він отримав штраф у розмірі 300 тисяч ларі.

До слова, Саакашвілі та Джанашія раніше відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

Що відомо про справу, через яку зараз судять Саакашвілі

Прокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі використав державні кошти на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу. Зокрема, сім піджаків, через що справа й отримала таку назву, та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тисячі доларів.

Однак за словами самого Саакашвілі, ці звинувачення є "абсурдними", а уряд вирішив його звинуватити, щоб підірвати його імідж "борця з корупцією". Наступного дня після затримання в Грузії, експрезидент оголосив голодування. У грудні 2023 року Саакашвілі отруїли, тоді його стан здоров'я серйозно погіршився.