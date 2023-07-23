Засідання скликає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Нагадаємо, що перше засідання Ради Україна – НАТО відбулось 12 липня.
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Столтенберг скликає засідання Ради Україна – НАТО
Так, Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна – НАТО на прохання Києва. Як розповіла речниця НАТО Оана Лунгеску, сторони зустрінуться для того, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море".
Лунгеску наголосила, що зустріч відбудеться на рівні послів.
Що відомо про попереднє засідання Ради Україна – НАТО
- Нагадаємо, що 12 липня на полях саміту у Вільнюсі відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО. До речі, створення цієї Ради – це підвищення рівня відносин і крок до майбутнього вступу до Альянсу.
- На початку засідання Ради генсек НАТО виступив із короткою промовою, сказавши, зокрема, що мета Альянсу – допомогти Україні відбити російську агресію та стримувати її у майбутньому.
- Після цього засідання продовжилося у закритому для публіки режимі.
- У комюніке саміту зазначалось, що Рада Україна – НАТО передбачатиме спільні консультації, ухвалення рішень і дій, а також слугуватиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною. Як пояснюють члени-країни Альянсу, цей орган діятиме за аналогію до 4-ї статті Статуту НАТО, яка передбачає можливість кризових консультацій за ініціативою будь-якої з країн Альянсу.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами вже довело, що глобальна демократія – сильніша за будь-які терористичні загрози будь-кого проти нас. Водночас навіть у час повномасштабної війни з Росією Україна продовжує реформи.
- Також Зеленський заявив, що ключове завдання для України на саміті НАТО – це питання безпеки. Адже Україна зараз захищає не лише свої території, а й є донором спільної безпеки для країн НАТО.