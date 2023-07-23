Засідання скликає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Нагадаємо, що перше засідання Ради Україна – НАТО відбулось 12 липня.

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Столтенберг скликає засідання Ради Україна – НАТО

Так, Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна – НАТО на прохання Києва. Як розповіла речниця НАТО Оана Лунгеску, сторони зустрінуться для того, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море".

Лунгеску наголосила, що зустріч відбудеться на рівні послів.

Що відомо про попереднє засідання Ради Україна – НАТО