В Дніпропетровській ОВА наголосили, що на місці падіння уламків активно працювали рятувальники. Вони ліквідували пожежу після російської ракети.

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Уламок ракети спричинив пожежу в Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак наголосив, що ввечері 26 липня наші захисники збили російську ракету, що пролітала над областю. Внаслідок падіння уламків сталося займання.

Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали,

– сказав він.

Окрім цього він опублікував фото, на яких видно наслідки, що спричинили ракета окупантів. Наразі достеменно невідомо, що саме це була за ракета.

Уламки збитої російської ракети в Дніпропетровській області / Фото Сергія Лисака

Інформацію про збиття російської ракети підтвердив і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він наголосив, що пожежа сталася у Підгородненській громаді Дніпровського району.

"Сьогодні над Дніпропетровською областю була збита ворожа ракета. Рятувальники працюють на місці", – сказав Лукашук.

Він також зауважив, що під час масштабної повітряної тривоги окупанти випустили 12 "тушок" з Мурманської області, масовано атакувавши Україну "Калібрами" і "Кинджалами". Очільник облради зазначив, що таким чином росіяни показують агонію й бажання залякати українців ракетами.

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