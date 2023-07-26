В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что на месте падения обломков активно работали спасатели. Они ликвидировали пожар после российской ракеты.

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Обломок ракеты вызвал пожар в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что вечером 26 июля наши защитники сбили пролетавшую над областью российскую ракету. В результате падения обломков произошло возгорание.

Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали,

– сказал он.

Кроме этого он опубликовал фото, на которых видны последствия, вызванные ракетой оккупантов. Пока неизвестно, что это была за ракета.

Обломки сбитой российской ракеты в Днепропетровской области / Фото Сергея Лысака

Информацию о сбивании российской ракеты подтвердил и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он подчеркнул, что пожар произошел в Подгородненской общине Днепровского района.

"Сегодня над Днепропетровской областью была сбита вражеская ракета. Спасатели работают на месте", – сказал Лукашук.

Он также отметил, что во время масштабной воздушной тревоги оккупанты выпустили 12 "тушек" из Мурманской области, массированно атаковав Украину "Калибрами" и "Кинжалами". Глава облсовета отметил, что таким образом россияне показывают агонию и желание запугать украинцев ракетами.

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