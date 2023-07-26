Згодом там наголосили, що ці ракети прямують і на українську столицю. Там закликали негайно пройти в укриття.

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Росіяни пустили "Кинджали" на Київ

У Повітряних силах наголосили, що після запуску крилатих ракет росіяни запустили по Україні балістику. Так, там попередили про пуск ракет "Кинджал" у напрямку української столиці.

Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал",

– попередили у Повітряних силах.

Згодом там зазначили, що ці ракети летять на Київ. Тому там закликали негайно прямувати в найближчі укриття.

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Після цього стало відомо, що ракети "Кинджал" також прямують на Кіровоградську та Хмельницьку області. У Повітряних силах також закликали йти в укриття жителів цих областей.

Також у моніторингових пабліках повідомили, що відбувся бойовий виліт чотирьох МіГ-31к, а також є пуски "Кинджалів". Згодом цю інформацію в ефірі національного марафону підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.